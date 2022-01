VIDEO CM.IT | Inter, Frattesi più Scamacca: l’annuncio di Carnevali

L’Ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha risposto su Frattesi e Scamacca, obiettivi dell’Inter per la prossima stagione, a margine dell’Assemblea di Lega

A margine dell’Assemblea di Lega, come raccolto dall’inviato di Calciomercato.it, ha parlato l’Ad del Sassuolo Giovanni Carnevali.

L’Amministratore delegato del club neroverde ha risposto in maniera perentoria su Scamacca e Frattesi, come noto obiettivi dell’Inter – la Juve ora è dietro, specie per il centravanti visto l’acquisto di Vlahovic – per la prossima stagione.

“Abbiamo tante richieste – le parole di Carnevali raccolte dal nostro inviato – ma l’intenzione nostra è quella di tenerli. Poi si vedrà“.