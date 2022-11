CM.IT | Jesus Vazquez conteso: Inter e Premier, le cose stanno così

Jesus Vazquez, esterno sinistro del Valencia, continua ad essere nel mirino dell’Inter per sostituire il partente Gosens

Il Mondiale è in pieno svolgimento, ma da questo lato del pianeta impazza anche il calciomercato. Quella invernale, infatti, sarà una lunghissima sessione, nonostante il via ufficiale alle contrattazioni arriverà con l’inizio del nuovo anno.

Inevitabilmente, la pausa forzata per la disputa dei campionati del Mondo di calcio in Qatar e l’assenza dell’Italia di Roberto Mancini dalla competizione, fanno sì che le società italiane che intendono muoversi sul mercato di riparazione, abbiano già iniziato a tessere le proprie trame sotto traccia. Tra queste c’è anche l’Inter di Simone Inzaghi che deve risolvere la questione Robin Gosens. L’esterno sinistro tedesco è diventato la seconda scelta dell’allenatore nerazzurro, Federico Dimarco è il titolare inamovibile della squadra, posto conquistato a suon di prestazioni importanti e gol.

Gosens si trova, così, relegato spesso e volentieri in panchina e non era questa la situazione che gli si era prospettata davanti quando, nel gennaio scorso, è stato acquistato dall’Inter in prestito con obbligo di riscatto dall’Atalanta, un’operazione da circa 28 milioni di euro totali. E, come vi abbiamo raccontato, c’è movimento intorno al 28enne calciatore, soprattutto dalla Bundesliga. Lo Schalke 04 è, al momento, un’ipotesi da non prendere in grande considerazione, mentre resta viva la pista che porta al Bayer Leverkusen. In ogni caso, Marotta e Ausilio dovranno necessariamente trovare un degno sostituto prima di dare l’eventuale via libera alla cessione di Gosens.

Jesus Vazquez tra Serie A e Premier: la situazione

Il nome, da tempo, individuato per sostituire Gosens è quello di Jesus Vazquez. Chiuso al Valencia di Gennaro Gattuso da Gaya e Lato, il 19enne calciatore ha voglia di trovare maggiore spazio altrove. E l’Inter ha chiesto concretamente informazioni, ma i nerazzurri non sono soli. Dall’Inghilterra, infatti, si è parlato del Leeds come possibile destinazione per il calciatore. Stando, però, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il club inglese, allo stato attuale, non è interessato a Vazquez e non ha mosso alcun passo, ufficiale o ufficioso, col club di appartenenza per chiedere informazioni riguardo a questa possibile operazione. Stesso discorso per quanto riguarda il Bologna di Thiago Motta. Questo, chiaramente, non esclude la possibilità che nelle prossime settimane possa muoversi qualcosa su questo fronte. D’altronde, gennaio è ancora lontano e il calciomercato comincia ad emettere i primi gemiti.