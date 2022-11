CM.IT | Per Gosens non è una possibilità: ecco di quale club si tratta

Robin Gosens potrebbe lasciare l’Inter a gennaio, se dovesse arrivare l’offerta giusta. Ma una delle opzioni non è così percorribile

Ha perso il posto per i Mondiali con la Germania a causa dello scarso utilizzo da parte dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, a gennaio potrebbe cercare maggiore spazio e continuità altrove: stiamo parlando di Robin Gosens che continua a tenere banco in ottica calciomercato.

Arrivato a Milano, sponda nerazzurra, nel gennaio di quest’anno, in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, operazione totale da circa 28 milioni di euro da versare nelle casse dell’Atalanta, l’esterno sinistro teutonico sta faticando a trovare spazio. L’allenatore gli sta preferendo Federico Dimarco, autore di ottime prestazioni condite anche da diversi gol, e Gosens ha racimolato poco meno di cinquecentocinquanta minuti in questo primo scorcio di stagione. Davvero troppo poco per un calciatore considerato fino a qualche mese fa uno dei migliori in Europa nel suo ruolo.

Alla fine della sessione estiva del calciomercato, si è mosso concretamente il Bayer Leverkusen, ma il mancato accordo tra le parti e l’impossibilità di trovare un sostituto all’altezza in pochissimo tempo, hanno fatto saltare l’operazione. Il club delle ‘aspirine’ è, adesso, tornato di moda in vista del mercato di gennaio, ma, come vi abbiamo raccontato, la situazione è ancora tutta in evoluzione. E nel corso di queste settimane, sono spuntate anche altre indiscrezioni, una di queste, allo stato attuale, non viene presa in considerazione.

Gosens in Bundesliga: le ultime sul suo futuro

Come detto, diversi club della Bundesliga sono stati segnalati sulle tracce di Gosens. Tra questi, anche lo Schalke 04, club per il quale l’esterno sinistro tedesco fa il tifo fin da bambino. Ultimo in classifica con soli 9 punti conquistati in quindici partite, il club di Gelsenkirchen vive un momento estremamente difficile e, in previsione del calciomercato di gennaio, cercherà i rinforzi giusti per cercare una disperata salvezza. Tra questi, però, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, non ci sarà Robin Gosens. Il calciatore tedesco, almeno allo stato attuale, non prende in considerazione questa possibilità, alla ricerca di un club, qualora dovesse lasciare l’Inter, di pari livello o quasi. Prima, in ogni caso, i nerazzurri dovranno cautelarsi con un sostituto e sono sulle tracce di Jesus Vazquez del Valencia.