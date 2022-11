CM.IT – La Juventus cambia: ecco tutte le novità anche sul calciomercato

Attesi cambiamenti all’interno dell’organigramma bianconero. Ecco tutte gli intrecci anche sul calciomercato

Odore di promozione per Giovanni Manna, indicato come prossimo direttore sportivo della Juventus. Attualmente responsabile della Primavera, il giovane dirigente con un passato nel Lugano, era già stato vicino ad salto tempo fa: era maggio 2021, il mese dell’addio di Paratici. E adesso, confermano indiscrezioni di Calciomercato.it, sembra arrivato il tempo di un avanzamento, definito meritatissimo, da chi lo conosce. Manna quindi più di Tognazzi, che è l’altro nome indicato dagli ultimi rumors di calciomercato per il ruolo di direttore sportivo. Di fatto, il cambio dirigenziale permetterà a Cherubini di ricoprire a tutti gli effetti il ruolo di direttore generale. Con Tognozzi che, tranne novità inattese, dovrebbe rimanere responsabile dell’area scouting.

Dall’esterno al centrale, gli obiettivi di mercato della Juve

Le novità dell’organigramma non dovrebbero comunque cambiare le priorità di mercato della Juventus. Nei piani dei bianconeri, infatti, a gennaio dovrà arrivare un esterno (Odriozola resta uno dei nomi seguiti) e un centrale di difesa, in caso di addio di Rugani. Attesi aggiornamenti anche in attacco con il giovane Soulé, come raccontato da Calciomercato.it, nel mirino di Spezia e Sampdoria. Il giocatore ha molto mercato e potrebbe quindi partire a gennaio per farsi le ossa. Novità anche a centrocampo. Leandro Paredes, infatti, non sta convincendo e con la mancata qualificazione alla prossima Champions League il suo riscatto è diventato quasi un miraggio. Infine, Rabiot. Il centrocampista francese pretende una cifra importante per rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Parliamo di circa 7-8 milioni di euro di base, più bonus, per arrivare a 10 milioni. E la prestazione straripante di ieri contro l’Australia, di certo non aiuta i bianconeri ad ammorbidire le richieste della mamma del calciatore, Veronique.