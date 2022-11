CM.IT | Juventus, Soule via a gennaio: due pretendenti in Serie A

L’esterno argentino ha debuttato in prima squadra nella passata stagione. In questa ha collezionato otto presenze tra campionato e Champions

Matias Soule potrebbe non concludere la stagione con la maglia della Juventus. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’esterno argentino è tra quelli che potenzialmente possono salutare la Continassa nella prossima finestra di gennaio.

Convocato già in Nazionale maggiore per evitare di farselo ‘fregare’ da Mancini considerato che possiede anche il passaporto italiano, in questa stagione il classe 2003 ha avuto le sue occasioni seppur sempre da subentrante negli spezzoni finali. Causa emergenza infortuni, Allegri lo ha impiegato dall’inizio soltanto nella sfida del ‘Via del Mare’ contro il Lecce dello scorso 29 ottobre decisa da un gol ‘alla Del Piero’ di Nicolò Fagioli. Anche a parole il tecnico livornese ha dimostrato di apprezzarlo, ma con il recupero a pieno regime di Di Maria – e quello di Federico Chiesa, il quale però gioca sulla fascia opposta – ecco che potrebbe acconsentire alla sua partenza nella sessione invernale post pausa Mondiale.

Allo stesso diciannovenne, legato a ‘La Vecchia Signora’ fino a giugno 2026, potrebbe convenire andare altrove per avere maggiore spazio e acquisire ulteriore esperienza nel calcio che conta. I potenziali acquirenti non mancano, con il club bianconero non intenzionato però a cederlo a titolo definitivo.

Calciomercato Juventus, Soule in prestito a gennaio: ci pensano Spezia e Sampdoria

Il mancino classe 2003 di Mar del Plata, ‘La ciudad feliz’, è molto stimato anche in Serie A. Come appreso ulteriormente da CM.IT, sulle sue tracce risultano esserci lo Spezia di Gotti e la Sampdoria di Stankovic. Le due società ligure, rispettivamente quart’ultima e penultima in classifica, potrebbero provarci in maniera concreta proprio alla riapertura del calciomercato, proponendo alla Juventus un prestito secco fino alla conclusione del campionato.