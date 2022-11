CM.IT | Juventus-Paredes, obbligo e verità: le ultime

Leandro Paredes è arrivato l’estate scorsa alla Juventus dal Psg e adesso è impegnato con l’Argentina al Mondiale in Qatar

Non vive un momento esaltante Leandro Paredes. Approdato alla Juventus sul finire della sessione estiva del calciomercato, l’argentino è stato fermato da problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dai campi da gioco.

Questo, però, non gli ha impedito di riuscire a tornare in tempo per partecipare con l’Argentina al Mondiale in pieno svolgimento in Qatar. Quest’oggi, la Seleccion guidata da Lionel Scaloni ha esordito nella massima competizione per Nazionali contro l’Arabia Saudita. Dopo l’immediato vantaggio su rigore trasformato da capitan Leo Messi, la selezione di Hervé Renard ha ribaltato la situazione in cinque minuti, dal 48′ al 53′, con le reti realizzate da Al Shehri e Al Dawsari. Una partita che, alla vigilia, poteva sembrare semplice sulla carta, si è trasformata in un match decisamente complicato.

Paredes ha terminato la sua partita al minuto 59, sostituto da Enzo Fernandez del Benfica, non lasciando il segno in questa sfida d’esordio al Mondiale. Il 28enne regista di San Justo paga, probabilmente, anche una non ottimale condizione fisica, ma da un calciatore del suo livello ci si aspetta certamente di più. E anche in ottica mercato, si comincia a parlare del possibile riscatto da parte della Juventus, che ha l’obbligo di acquistarlo a titolo definitivo a determinate condizioni e risultati sportivi.

Paredes, l’obbligo per la Juve è ancora valido

Nei giorni scorsi, si è parlato della decadenza dell’obbligo, inserito nell’accordo tra la Juventus e il Paris Saint-Germain, del riscatto con l’eliminazione alla fase a gironi della Champions League della squadra di Allegri. Stando, però, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la clausola resta valida, perché non dipendente solo ed esclusivamente dal cammino nella massima competizione europea per club. Per quanto riguarda l’indiscrezione che vorrebbe il calciatore al passo d’addio già a gennaio, è bene ricordare che potrebbe fare solo ritorno a Parigi, avendo già giocato con due maglie nella stagione in corso. A questo punto, Paredes dovrà darsi da fare, con l’Argentina e la Juventus, per convincere gli scettici e conquistare un posto da titolare nel centrocampo di Allegri, che lo ha voluto a tutti i costi ad agosto.