Si gioca tutto in 40 giorni: l’Inter ha già delle alternative

Dopo l’avvio deludente in campionato, il club nerazzurro sta valutando attentamente il rendimento dei propri singoli

Di ritorno quest’oggi ad Appiano Gentile dopo l’ultimo match giocato e perso in campionato la scorsa domenica con l’Udinese, l’Inter vivrà con parecchia rabbia e voglia di riscatto i prossimi giorni, nei quali sarà costretta riposare in virtù degli impegni delle nazionali.

Una sosta che darà modo a Simone Inzaghi di riflettere sugli errori commessi insieme alla squadra dopo il primo mese di stagione, per cercare di lavorare sui tanti difetti emersi tra campionato e Champions League. Nonostante l’assetto dei titolari sia rimasto quasi identico rispetto alla passata stagione, i suoi ragazzi hanno vissuto già dalle prime battute delle difficoltà che in pochi si sarebbero aspettati. Evidentemente, l’assenza di un esterno totale come Ivan Perisic, sta pesando più di quanto si potesse pensare all’interno delle due fasi.

A tal proposito, le scelte adoperate dal tecnico piacentino nel ruolo di laterale sinistro in questo inizio di stagione, hanno evidenziato diverse incognite sulle tre alternative al croato. Se in Champions League nelle uniche due gare disputate è stato utilizzato Robin Gosens dal 1′ – soprattutto per dare alle gambe tedesco minuti preziosi – in campionato vi è stata un’alternanza caotica. L’ex Atalanta, dopo aver debuttato da titolare a Lecce, è stato messo da parte da Inzaghi, che nelle successive due gare gli ha preferito Dimarco per poi dirottare definitivamente Darmian a sinistra nelle ultime quattro partite.

Da queste scelte risulta evidente come Gosens non stia affatto convincendo il suo allenatore. Proprio il tedesco che, nelle idee del club, non avrebbe dovuto far rimpiangere la partenza di Perisic e che invece in questo inizio di campionato sembra aver smarrito la sua migliore versione. Da qui nascono dunque tutte le perplessità dell’Inter, che allo scadere del mercato estivo aveva preso per un attimo in considerazione l’offerta formulata in extremis dal Bayer Leverkusen, prima di rifiutare definitivamente la proposta dei tedeschi.

Calciomercato Inter, Gosens sotto esame: le possibili alternative

I prossimi 40 giorni, quelli che ci separano dalla nuova pausa per la lunghissima sosta dedicata ai Mondiali, saranno dunque decisivi per il futuro di Robin Gosens all’Inter. Simone Inzaghi in primis si aspetta uno scossone sul piano mentale da parte dell’ex laterale dell’Atalanta, fin troppo timido nelle occasioni in cui è stato schierato in campo dal primo minuto in questa nuova stagione. Qualora però le cose non dovessero cambiare, ecco che in vista di gennaio si potrebbe rivalutare la sua cessione.

Nelle ore caldissime di fine agosto, nelle quali la sua partenza era stata più che una semplice suggestione, tra le primissime alternative sondate dal club nerazzurro era stato valutato attentamente il nome di Borna Sosa dello Stoccarda. L’esterno 1998 potrebbe eventualmente tornare in cima ai desideri della dirigenza interista, a fronte di una valutazione di circa 20 milioni di euro. Altra possibile idea riporta ad una vecchia conoscenza come Biraghi, già rientrato per una stagione all’Inter in prestito nell’annata 2019/20 dopo essere cresciuto nel settore giovanile nerazzurro.

Altre suggestioni in passato legate alla formazione nerazzurra portano a Jordi Alba, Grimaldo, Angeliño e Bakker. Nel primo caso va detto che l’esterno spagnolo sta attraversando una fase complicata al Barcellona, complice l’esplosione del giovanissimo Alex Balde. Sebbene la voce uscita in Spagna circa un’offerta dell’Inter nei suoi confronti, in Italia la stessa notizia non è mai stata confermata.

Profilo da non sottovalutare è quello di Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica. Il club portoghese si sarebbe già mosso per il rinnovo, ma nei suoi confronti rimane forte il pressing di altri grandi club come Barcellona, Arsenal, City e Juventus. Attualmente in prestito all’Hoffenheim per rilanciarsi dopo un periodo poco brillante al Lipsia, Angeliño è un altro di quei calciatori che l’Inter ha seguito in passato, anche se la valutazione da 20 milioni di euro sembra fin troppo elevata. Bakker, infine, potrebbe diventare un’opportunità tra club nel caso in cui dovesse riaccendersi la pista Leverkusen-Gosens come possibile contropartita tecnica.