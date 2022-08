Clamoroso Inter, trattativa lampo: arriva in prestito dal Barcellona

Sono ore caldissime in chiave Inter per l’ultimo colpo in entrata per Inzaghi: dopo le questioni Gosens, Skriniar, Sosa e Acerbi all’improvviso spunta l’accordo per un altro esterno

Sono ore convulse per il calciomercato, che domani sera chiuderà i battenti per l’Italia alle ore 20. La Juventus ha preso Paredes e aspetta di sapere le condizioni fisiche di Szczesny, il Milan – dopo Vranckx – può prendere invece Sergino Dest per la fascia destra dopo l’infortunio di Florenzi.

E l’Inter? I nerazzurri sono tornati con prepotenza alla ribalta sul mercato, ma soprattutto per questioni in uscita che ovviamente dovranno produrre anche operazioni in entrata. Sembra essersi arenata ogni trattativa, sia quella per Francesco Acerbi che Robin Gosens, per cui l’Inter vorrebbe almeno l’obbligo di riscatto. Per ora Zhang ha bloccato tutto, con Inzaghi che vuole a tutti i costi un altro centrale di difesa. In tutto questo è spuntato il rinnovato interesse del PSG per Milan Skriniar, ma l’Inter – come riportato da Calciomercato.it – ha chiuso la porta. Una situazione totalmente in divenire e una serie di incastri poco chiara, a cui si è aggiunto anche Borna Sosa dello Stoccarda. Il croato era nel mirino dell’Atalanta, che senza la cessione di Hateboer non può muoversi. E l’Inter ha offerto al croato 2,5 milioni all’anno. Ma dalla Spagna è appena arrivata un’altra clamorosa indiscrezione.

Dalla Spagna: Inter e Barcellona trovano l’accordo per Jordi Alba

Secondo il giornalista Gerardo Romero, infatti ci sarebbe addirittura un principio di accordo tra il Barcellona e l’Inter per Jordi Alba. L’esterno sinistro dei blaugrana arriverebbe con la formula del prestito, ma a mancare in questo momento è il sì del giocatore. Una nuova pista che può sparigliare nuovamente le carte e sbloccare altre operazioni per i nerazzurri. Un’operazione, dice Romero, che sarebbe resa possibile dalla partecipazione massiccia del Barcellona all’ingaggio del giocatore. Si parla addirittura del 60%, o anche una cifra superiore, dello stipendio. Secondo ‘AS’, però, fonti interne all’Inter avrebbero smentito totalmente la trattativa. Un arrivo di Jordi Alba, classe ’89 in scadenza 2024 e non più titolare con i blaugrana, aprirebbe ovviamente le porte all’addio di Robin Gosens. Saranno ore importantissime.