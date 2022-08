CM.IT | Succede tutto in 24 ore: ribaltone Inter da 30 milioni

L’Inter è attivissima nelle ultime ore di calciomercato, e con un calciatore che potrebbe lasciare a sorpresa i nerazzurri. Sta succedendo l’incredibile

Il futuro di Robin Gosens è improvvisamente in bilico e non se l’aspettava proprio nessuno, dopo l’addio di Ivan Perisic a parametro zero e la fascia sinistra che doveva diventare di proprietà dell’ex Atalanta.

Così non è ancora stato. Da un lato per la crescita di Federico Dimarco, che piace molto a Simone Inzaghi sia nel ruolo di quinto mancino di centrocampo, sia perché il tedesco non ha mai realmente convinto in maglia nerazzurra, anche quando gliene è stata data la possibilità. Ora, a poche ore dal termine del calciomercato, vi abbiamo riportato dell’affondo del Bayer Leverkusen che si è fatto avanti con un’offerta di prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto risulta a Calciomercato.it, inoltre, domani dovrebbero esserci nuovi contatti e anche un incontro tra Bayer e Inter. Marotta non chiude all’addio, ma servirà un’offerta importante sopra i 30 milioni. Le strade di Gosens e dell’Inter potrebbero dunque dividersi all’improvviso. Ma, quando mancano poche ore alla fine del calciomercato, come farebbero i nerazzurri a sostituirlo?

Gosens e l’addio all’Inter: ecco i possibili sostituti

L’Inter, infatti, sta già sondando i possibili eredi del tedesco, anche se non è così facile, arrivati a questo punto. Nella giornata di oggi, inoltre, l’agente di Marcos Alonso ha incontrato il Barcellona per cercare di definire il passaggio del suo assistito al Barcellona, ma anche per esplorare la pista Lione per Miralem Pjanic. Nel caso in cui l’esterno spagnolo non dovesse arrivare, però, potrebbe essere un nome buono proprio per l’Inter, a cui è stato accostato in molte occasioni nelle scorse stagioni. Il nome più concreto, però, attualmente è ancora quello di Borna Sosa dello Stoccarda. I sondaggi delle ultime ore ci sono stati confermati per il calciatore che il club tedesco valuta 20 milioni. Su di lui c’è anche l’Atalanta che aveva anche trovato l’accordo con l’esterno.

Alla fine la trattativa con l’Inter potrebbe chiudersi per 15 milioni di euro e regalare, in questo modo, subito il sostituto di Gosens a Inzaghi. Questa sera, intanto, il dirigente del Bayer Leverkusen Devin Özek era presente a San Siro per seguire Inter-Cremonese. Nel mirino del club tedesco, ovviamente, c’è l’esterno nerazzurro arrivato lo scorso gennaio dall’Atalanta.