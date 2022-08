CM.IT | Inter, trattativa a sorpresa: può dire addio dopo solo otto mesi

L’Inter è pronta ad affrontare la Cremonese, ma un nuovo caso sul calciomercato occupa i dirigenti nerazzurri. Può andare via subito

L’Inter è stata, suo malgrado, protagonista nella sessione di calciomercato che sta volgendo al termine, nel bene e nel male.

I nerazzurri hanno iniziato subito fortissimo con l’arrivo, anzi il ritorno, e a condizioni decisamente vantaggiose di Romelu Lukaku. Henrikh Mkhitaryan, Raoul Bellanova e anche Kristjan Asllani hanno impreziosito la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, ma poi la Beneamata ha dovuto fare i conti con le ristrettezze economiche e con la necessità di concludere il prossimo bilancio in attivo di 60 milioni di euro almeno. Una cifra che presupponeva l’addio di un big, a meno di giravolte e con tutte le difficoltà del caso. Ora Milan Skriniar, come Alessandro Bastoni, sono a un passo dalla permanenza, ma un altro calciatore potrebbe presto lasciare Appiano Gentile. E non è un addio che, nelle scorse settimane, l’Inter aveva preventivato, anzi.

Inter, offerta dalla Germania per Gosens: tutti i dettagli

Ci riferiamo a Robin Gosens. Il laterale tedesco, infatti, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, è finito nel mirino del Bayer Leverkusen che l’ha puntato per rinforzare considerevolmente la sua fascia sinistra. I due club hanno già iniziato le trattative, a poco più di due giorni dalla fine della sessione estiva. L’affare è complicato proprio per i tempi stretti, ma la società della Bundesliga ha già recapitato un’offerta di prestito con diritto di riscatto ai nerazzurri. Questa sera, intanto, dovrebbe giocare Matteo Darmian, altro segnale che l’ex Atalanta, dopo solo otto mesi, potrebbe davvero lasciare l’Inter.

La storia di Gosens in nerazzurro non è mai decollata, prima a causa degli infortuni, poi con un Ivan Perisic scatenato che non ha lasciato spazio all’ex Atalanta. Con l’addio del croato, il tedesco avrebbe dovuto conquistare la titolarità, ma anche nelle prime uscite di Serie A, Federico Dimarco è stato preferito al terzino. Ora l’offerta da Leverkusen e un possibile addio last minute che, però, l’Inter dovrà colmare con l’arrivo di un nuovo laterale. E non è impresa così semplice quando manca pochissimo alla fine del calciomercato.