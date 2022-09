CM.IT | Calciomercato Juventus, Grimaldo a gennaio è possibile

Calciomercato Juventus, Grimaldo resta nel mirino. Il Benfica può lasciarlo andare in inverno per non perderlo a zero

Per Alejandro Grimaldo sfidare la Juventus questa sera all’Allianz Stadium’ ha avuto un sapore speciale. Lo spagnolo è nel mirino dei bianconeri da tempo e la sua situazione contrattuale lo rende un obiettivo accessibile anche in vista del mercato invernale.

Il terzino sinistro sarà libero dal Benfica a luglio 2023, e i portoghesi potrebbero valutare una suo addio con qualche mese d’anticipo, per evitare di perderlo a zero. Sarebbe un addio pesantissimo per il Roger Schmidt, che lo reputa un titolare inamovibile. Nei sette match precedenti alla sfida di Torino, Grimaldo non ha mai lasciato il campo, venendo selezionato come migliore in campo nel match di Champions contro il Maccabi.

Calciomercato Juventus, situazione Grimaldo: a gennaio per anticipare la concorrenza

Muoversi a gennaio consentirebbe alla Vecchia Signora di anticipare anche la concorrenza, che per il classe ’95 resta molto folta. Arsenal, City, Barcellona (club nel quale è cresciuto) e Inter hanno raccolto informazioni sulla sua situazione negli ultimi mesi, ma il gradimento per l’opzione bianconera c’è da tempo. Grimaldo sarebbe il perfetto erede di Alex Sandro per caratteristiche ed età, e l’arrivo nel mercato di riparazione permetterebbe inoltre un inserimento graduale in vista della prossima stagione. La Juve ci pensa, lo spagnolo attende.