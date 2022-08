Il Manchester fa tremare la Juve: alternativa a Rabiot da 25 milioni

Il Manchester United non si ferma più e vuole dei rinforzi per il centrocampo: nel mirino Guido Rodriguez del Betis

Il Manchester United ha puntato il mirino su un centrocampista per rinforzare la mediana di mister ten Hag in quest’ultimo mese di mercato. Come riporta ‘As’, i Red Devils hanno allacciato infatti i contatti con l’entourage di Guido Rodriguez, colonna portante del Betis di Pellegrini. Per il classe ’94 i biancoverdi chiedono circa 25 milioni di euro, anche perché il 30% della cifra incassata spetta al Club América.

Manchester, non solo Adrien Rabiot

Insomma, non solo Adrien Rabiot della Juventus per il mercato del Manchester, che comunque non molla in giocatore. Il centrocampista classe 1995 della Juventus e della nazionale francese, si avvicina sempre più a diventare un nuovo giocatore dei Red Devils. Diversi tabloid britannici, tra l’altro, sono concordi sulle cifre dell’affare: i “Red Devils” avrebbero messo sul piatto 15 milioni di sterline, ovvero quasi 18 milioni di euro per il cartellino del giocatore, con la Juve che avrebbe accettato l’offerta.

Intanto Graeme Souness, ex centrocampista scozzese che si è reso grande nel Liverpool, ha commentato con toni critici a TalkSport il possibile approdo al Manchester United dello juventino: “Se lo prendi ora è perché non è la tua prima scelta, ma la seconda. Penso che in questo momento il Manchester United stia reagendo agli eventi. In Inghilterra il gioco per i centrocampisti non è semplice perchè molto intenso, e lui alla Juventus non ha brillato. Se hai difficoltà in Italia, beh, allora ho delle riserve sulle tue possibilità in Premier League“.

Il rebus Milinkovic-Savic

Intanto la Lazio potrebbe tirare un sospiro di sollievo. Da tempo Sergej Milinkovic-Savic ha fatto sapere alla società che sarebbe pronto a cambiare aria e il Manchester United poteva inserirlo nella lista dei desideri. Ma i ‘Red Devils’ avrebbero posizionato, come abbiamo appena scritto, il loro mirino su Adrien Rabiot della Juventus allontanando così ogni ipotesi di cessione del centrocampista biancoceleste. Tutto semplice? No, il calciatore infatti continua a tenere in apprensione i tifosi della Lazio.

Il serbo è il vero top player dei biancocelesti, da almeno due o tre anni la sua cessione in estate sembra ormai scontata ma alla fine il ‘sergente’ è sempre rimasto a Formello. Colpa delle offerte al ribasso arrivate sul tavolo di Lotito, che pure ha sempre dichiarato di aver rifiutato qualche stagione fa proposte indecenti. Sta di fatto che ora, Milinkovic-Savic vorrebbe provare una nuova esperienza ma soprattutto giocare la Champions League in un top club. Un’ambizione legittima e più che normale, che pure non scalfisce il legame e l’amore che il serbo prova nei confronti della Lazio e dei laziali.

Fatta questa premessa, anche in questo mercato dalle parti di Formello non sono ancora arrivate offerte ritenute congrue al valore del giocatore. Né sembra esserci la fila. In Italia nessuno può permettersi il cartellino del giocatore, il PSG si è praticamente ormai defilato lasciando campo libero alla Premier League. Milinkovic vuole la Champions, ha detto no ad Arsenal e Newcastle, accetterebbe volentieri il Chelsea e anche lo United, che pure gioca in Europa League.