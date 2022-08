Juventus, scelta fatta: Milinkovic l’uomo per tornare a vincere

La Juventus vuole tornare a vincere trofei il prima possibile e Milinkovic-Savic sarebbe l’uomo giusto per farlo

Il calciomercato estivo è entrato nelle ultime settimane e la Juventus continua a essere alla ricerca dell’ennesimo colpo importante per rimettersi nella giusta carreggiata dopo due stagioni deludenti e tornare a vincere un trofeo, cosa che è mancato lo scorso anno.

Per farlo sicuramente servirà un giocatore importante e Milinkovic-Savic potrebbe essere perfetto. Il centrocampista della Lazio è da tempo nei desideri bianconeri, ma per ora la pista che porterebbe alla Juventus sarebbe ancora tiepida. I tifosi però hanno già deciso, è lui l’uomo giusto per tornare a vincere.

Calciomercato Juventus, il colpo per tornare a vincere: il sondaggio CM.IT

Milinkovic-Savic è il nome giusto per tornare a vincere. Questa è stata la scelta fatta dagli utenti di Calciomercato.it al quale è stato chiesto quale sarebbe il colpo che avrebbe più chance di riportare la Juventus a vincere un trofeo. Il nome che ha dominato il sondaggio è stato quello di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio tra i migliori in Serie A, che ha collezionato il 69,5% dei voti. Invece al secondo posto si è piazzato Tony Kroos, centrocampista del Real Madrid con il 13,5% dei voti, con contratto in scadenza nel 2023. Terzo posto per Nicolò Zaniolo della Roma con il 10,6% dei voti, obiettivo per l’attacco. Mentre all’ultimo posto si piazza Roberto Firmino del Liverpool con il 6,4% dei voti.