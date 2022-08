CM.IT | Non solo Rabiot, doppietta in Serie A: il Manchester United alza l’offerta

Sconfitto in casa dal Brighton, il Manchester United corre ai ripari sul calciomercato e prova a chiudere un doppio colpo in Serie A

Accolta con speranzoso entusiasmo da critica e tifosi, l’era ten Hag è cominciata con un passo falso pesante. Sconfitto in casa dal Brighton, il Manchester United ha evidenziato lacune importanti nella rosa, cui il management spera di porre rimedio nelle ultime settimane di mercato. Alle prese con la lunga telenovela de Jong, i ‘Red Devils’ sono da tempo sulle tracce di possibili alternative al pupillo dell’ex allenatore dell’Ajax e nelle ultime ore si è parlato addirittura di un accordo già raggiunto con la Juve per Rabiot. In scadenza a giugno 2023, il centrocampista francese è pronto a fare le valigie dopo tre stagioni ricche di molti bassi e pochi alti.

L’ex PSG non è tuttavia l’unico obiettivo in Serie A della squadra inglese. Alla ricerca di rinforzi offensivi, lo United si è vista rifiutare dal Bologna un’offerta per Marko Arnautovic, ma non ha ancora alzato bandiera bianca. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, infatti, i Red Devils hanno già preparato un rilancio per l’attaccante austriaco.

Non solo #Rabiot della #Juventus: il #MUFC sta lavorando concretamente per #Arnautovic del #Bologna, pronta una proposta da 10 milioni di euro più bonus. Si cerca l’affondo per chiudere prima dell’inizio del campionato, dentro o fuori @danieletrecca @calciomercatoit — Alessio Lento (@alessio_lento) August 8, 2022

Manchester United, nuova offerta per Arnautovic: tutte le cifre

La nuova offerta sarà di 10 milioni di euro più bonus. Seguito anche dalla Juventus di recente, l’ex Inter attende novità sul proprio futuro nei prossimi giorni, visto che l’intenzione del Manchester United è quella di provare a chiudere la trattativa entro questa settimana, in un senso o nell’altro.