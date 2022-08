Trattativa lampo e accordo con la Juventus: si chiude davvero

La Juventus è pronta a perfezionare la cessione: c’è l’accordo con il club, si lavora ora a quello con il calciatore per il via libera definitivo

La debacle contro l’Atletico Madrid può fungere da acceleratore al mercato della Juventus. I bianconeri hanno diverse trattative in corso, come quella per Kostic con l’Eintracht Francorte, ormai in dirittura d’arrivo.

Acquisti, con Allegri che attende anche un centrocampista e con le riflessioni in corso sulla necessità di rinforzare anche la retroguardia. Ma anche cessioni con lo stesso Rugani che deve decidere se accettare le varie sirene, Sampdoria su tutte, oppure restare in bianconero, e Arthur nel mirino del Valencia di Gattuso. Proprio sul versante uscite arriva una importante novità proveniente dall’Inghilterra e destinata a cambiare, o quanto meno ad accelerare, il mercato della Juventus anche sul fronte acquisti. Adrien Rabiot sembrerebbe essere ad un passo dal Manchester United.

L’interesse dei ‘Red Devils’ per il centrocampista francese ha ripreso slancio nelle ultime ore e i club avrebbero raggiunto un accordo. Questo è quanto riferisce ‘skysports.com’, secondo cui tra la società inglese e quella italiana ci sarebbe un’intesa per il trasferimento dell’ex Psg alla corte di ten Hag. Un’operazione in fase di definizione ma che attende l’ultimo via libera per essere perfezionata.

Calciomercato Juventus, accordo con lo United per Rabiot

Secondo sempre la stessa fonte, per formalizzazione la cessione di Rabiot al Manchester United serve ancora l’accordo tra il calciatore e la società inglese. I negoziati procedono in queste ore e, in caso di fumata bianca, consentirebbero alla Juventus di risparmiare il lauto ingaggio del francese per l’ultimo anno di contratto.

Ovviamente la cessione di Rabiot dovrebbe essere compensata in breve tempo con un acquisto a centrocampo, reparto dove Allegri già vive una situazione di emergenza. In questo senso l’obiettivo principale è Leandro Paredes, in uscita dal Paris Saint-Germain: l’argentino è il profilo cercato dal tecnico della Juventus per essere schierato al centro del terzetto che comporrà la mediana bianconera. Inoltre, con Rabiot via, si accelererebbe anche con il rinnovo di Fagioli, destinato a quel punto a restare alla corte di Allegri e ad avere maggior spazio nella stagione che sta per iniziare.