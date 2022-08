Adesso salta davvero tutto: arrivano 68 milioni di euro

In casa Lazio torna di moda il futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Il fortissimo centrocampista serbo è sempre al centro delle voci, ed anche questa estate non fa eccezione. Torna di moda il Manchester United

La Lazio procede la propria marcia d’avvicinamento al primo calcio d’inizio ufficiale della propria stagione di Serie A. I biancocelesti, arrivati al quinti posto nell’ultima annata, chiudendo anche davanti ai rivali di sempre della Roma, puntano ad un altro piazzamento europeo con anche un percorso di Europa League da provare a portare avanti quanto più a lungo possibile. Tare e soci stanno lavorando per migliorare l’organico di Maurizio Sarri, mettendo tra le mani del tecnico una squadra quanto più forte e competitiva possibile.

L’incognita più grande arriva ancora una volta dalla difesa, reparto in cui sono arrivati l’esperto Romagnoli e i giovani Casale e Gila, senza dimenticare gli avvicendamenti in porta dove hanno salutato Reina e Strakosha con gli ingressi di Maximiano e Provedel. In avanti è arrivato un altro giovane come Cancellieri mentre in mediana l’esperienza di Vecino e l’interessante Marcos Antonio. I dubbi più grandi da sciogliere restano quelli legati ai big attualmente presenti alla corte di Sarri: Luis Alberto, voglioso di tornare in patria, e il solito Milinkovic-Savic.

Calciomercato Lazio, il Manchester United torna alla carica per Milinkovic-Savic: pronti 68 milioni

Al netto del destino di Luis Alberto, come ogni estate si torna a parlare invece dei movimenti di mercato intorno ad un nome importantissimo come quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo per l’ennesima volta ha messo in piedi un’annata straordinaria da 11 gol e 11 assist in Serie A. Cifre che inevitabilmente vanno ad attirare per l’ennesima volta su di lui i top club europei. In Italia i tifosi della Juventus lo sognano da tempo, ma il richiamo più forte arriva dalla Premier League.

Dall’Inghilterra spingono con l’ipotesi Manchester United, club che peraltro sta già trattando anche Rabiot con la Juventus. I ‘Red Devils’ sono un cantiere aperto e con ten Hag stanno vivendo una nuova fase di transizione. Necessitano quindi di campioni fatti e finiti come Milinkovic-Savic e come evidenziato da ‘Repubblica’ sarebbe anche in arrivo un’offerta da parte dello United che ammonterebbe a circa 68 milioni di euro.