Big attive sul mercato in entrata e uscita in particolare a centrocampo: tanti nomi al centro delle trattative

A meno di una settimana dall’inizio del campionato di Serie A, è tempo di passare alle questioni di campo. Il mercato però non cade in secondo piano, anche perché le trattative sono pronte ad entrare nel vivo. Mancano poco più di 20 giorni alla scadenza e ancora tante sono le operazioni in ballo. A tenere banco in casa delle big sono soprattutto i movimenti legati al centrocampo. Se da un lato la Roma ha sostanzialmente completato il reparto con Wijnaldum e l’Inter si era già attivata con Asllani e Mkhitaryan, le altre big sono invece ancora al lavoro. Dal Napoli alle prese con il nodo Fabian Ruiz al Milan a caccia di un nuovo innesto, fino alla Juventus, che lavora su fronti acquisti e cessioni.

Juve, Paredes potrebbe non essere l’unico rinforzo

L’infortunio di Paul Pogba ha complicato e non di poco le cose in casa Juventus. Il francese ha deciso di non operarsi, ma potrebbe tornare a disposizione per metà settembre. In un primo momento sembrava che il suo posto in campo dovesse essere occupato dal connazionale Adrien Rabiot, ma sul francese è piombato il Manchester United. La Juventus avrebbe già trovato l’accordo con il club inglese, che però deve discutere con la madre-agente del giocatore. Oltre al transalpino, in uscita dai bianconeri c’è anche Arthur. L’affare con il Valencia era ormai in dirittura d’arrivo, ma il tecnico degli spagnoli Gattuso ha gettato acqua sul fuoco. L’ingaggio percepito dal brasiliano è troppo alto per gli standard valenciani. Guai però a chiudere la porta, dato anche le dichiarazioni dell’agente del giocatore Federico Pastorello.

Oltre che alle uscite, i bianconeri ragionano però anche in entrata. Paredes resta sempre un nome molto caldo per puntellare il centrocampo di Allegri. L’argentino del Psg è il grande obiettivo e potrebbe arrivare anche a prescindere dalle uscite. Chiaro però che se dovesse partire almeno uno tra Arthur e Rabiot, un ulteriore innesto in mediana sarebbe necessario. E in questo senso l’altra pista calda porta in Italia, più precisamente a Davide Frattesi del Sassuolo. Con il giovane azzurro e Paredes, Allegri avrebbe a disposizione un regista e una mezz’ala da poter inserire nel proprio scacchiere per completare a pieno il reparto.

Milan a caccia di un rinforzo: da Tameze alla sorpresa Onyedika

Il nome di Frattesi era stato fatto anche in chiave Milan, ma l’operazione sembra difficile perché potrebbe realizzarsi solo in caso di prestito con diritto-obbligo di riscatto. Il club rossonero è ancora a caccia del sostituto di Kessie e, con un Bakayoko sempre più ai margini della rosa, si pensa soprattutto ad un profilo giovane dai costi contenuti. Arrivare a Seko Fofana, complice l’alto costo del cartellino, potrebbe essere complicato. Più fattibile Tameze del Verona, che potrebbe costare attorno ai 12 milioni di euro, ma attenzione, anche per un discorso liste, al nome di Raphael Onyedika, nigeriano classe 2001 del Midtjylland dal valore di poco inferiore a 10 milioni di euro. Non vanno esclusi poi altri profili: da Onana del Bordeaux a Santamaria del Rennes.

Napoli, azzurri alle prese col nodo Fabian Ruiz

Il Napoli invece è alle prese con il nodo Fabian Ruiz. Lo spagnolo vedrà il proprio contratto scadere nel 2023 e senza rinnovo una cessione sarà necessaria per evitare di perderlo a zero. Per lui si parla molto di Paris Saint-Germain, che deve trovare però un’intesa con la società partenopea. Al momento gli azzurri sono molto concentrati su Raspadori, ma una volta terminata l’operazione il fronte Fabian potrebbe scaldarsi notevolmente. Chiaro che poi servirà regalare a Spalletti un sostituto adatto al modo di giocare del tecnico toscano: una pista che stuzzica è Szoboszlai del Lipsia.

Intrigo Luis Alberto per la Lazio, la Fiorentina sogna Lo Celso

Oltre a Fabian Ruiz, un altro centrocampista spagnolo potrebbe lasciare la Serie A. Si tratta di Luis Alberto. Mentre la Lazio non molla Milinkovic-Savic, sempre corteggiato dai top club europei, lo spagnolo potrebbe invece dire addio alla capitale. Sulle sue tracce c’è il Siviglia e Luis Alberto tornerebbe volentieri in Spagna. Intanto per la mediana il club capitolino avrebbe già bloccato Ilic del Verona, profilo gradito a Sarri.

Cerca un rinforzo a centrocampo anche la Fiorentina. Il nome maggiormente gradito è quello di Lo Celso, in uscita dal Tottenham. Attenzione però alla concorrenza del Villarreal, che vorrebbe riconfermare il giocatore argentino, e del Napoli.