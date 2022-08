CM.IT | Calciomercato Napoli, pressing su Raspadori: il punto dopo il summit

Le ultime sull’affare Raspadori: incontro tra il Napoli e il Sassuolo per parlare del futuro dell’attaccante che tanto piace a Luciano Spalletti

Oggi intorno alle 15:50 sono arrivati all’Aqua Montis di Rivisondoli, quartier generale del Napoli, nel ritiro abruzzese, Giovanni Rossi e Giovanni Carnevali, rispettivamente Direttore Sportivo e Amministratore Delegato del Sassuolo.

L’incontro è durato circa due ore. Presenti per il Napoli, De Laurentiis, il Ds, Giuntoli e l’Ad Chiavelli. Il confronto – come appreso da Calciomercato.it – è stato interlocutorio. Nulla di fatto, non ci sono gli accordi. tra domanda e richiesta c’è distanza, la fumata è grigia.

Calciomercato Napoli, Raspadori vuole vestirsi di azzurro

Gli azzurri auspicano che il pressing del calciatore e del suo agente, Tullio Tinti, servano a ridurre le distanze. Raspadori al Napoli giocherebbe la Champions League e guadagnerebbe il triplo (2,5 milioni di euro fino al 30 giugno 2027). Il club di De Laurentiis sta provando ad inserire delle contropartite: è stato proposto Ounas che non entusiasma il Sassuolo. Al club emiliano, invece, piace Zerbin, che dovrebbe anche rinnovare il contratto con il Napoli. Spalletti vuole Raspadori ma il cammino della trattativa è ancora lungo, tortuoso e complicato.