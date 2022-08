Annuncio di Gattuso sul possibile arrivo di Arthur dalla Juventus: il tecnico del Valencia gela i bianconeri

Tutte le strade sembravano ormai portare al Valencia. A gelare la Juventus e Arthur, però, è Rino Gattuso.

Dopo l’amichevole con l’Atalanta, l’allenatore ha annunciato sul brasiliano: “Stiamo parlando di un calciatore che in questo momento ha un ingaggio proibitivo, un grande ma in questo momento noi non abbiamo la possibilità economica per acquistare questo tipo di giocatori”.

Parole che ‘gelano’ la Juventus, che vuole liberarsi al più presto del pesante ingaggio, e il giocatore e il suo entourage. Negli scorsi giorni, Pastorello si era espresso così sulla trattativa: “Arthur vicino al Valencia? Diciamo che c’è un interesse, speriamo che si possa concretizzare, lui ha espresso il desiderio di andare. Da questo punto di vista l’obiettivo è trovargli una soluzione perché un giocatore così forte non deve rimanere a guardare gli altri. Speriamo al più presto di trovare una soluzione per lui”. Vi terremo aggiornati.