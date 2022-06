Addio de Ligt, trattativa in corso: c’è il primo sì

Il nome di Matthijs de Ligt è caldissimo nei discorsi di mercato della Juventus, conferme sulla trattativa per l’addio e nuovi indizi

Il calciomercato entra nel vivo, con le big nostrane alle prese con i primi acquisti della sessione di trasferimenti, ma che devono valutare anche il discorso cessioni. E così, se la Juventus si prepara a riabbracciare tra qualche giorno Paul Pogba e fa registrare importanti passi in avanti per Di Maria, deve necessariamente fare i conti anche con il futuro di Matthijs de Ligt.

Calciomercato.it vi ha raccontato della distanza tra Juventus e de Ligt per il rinnovo, per l’olandese nonostante una clausola rescissoria a dar forza al club bianconero la permanenza è tutt’altro che scontata. Su de Ligt pronti a sfidarsi Manchester City e Manchester United, ma occhio all’accelerazione del Chelsea che ha già sondato il terreno in maniera piuttosto concreta, ed anzi insiste.

De Ligt, forcing del Chelsea: la comunicazione dell’olandese alla Juventus

La Juventus, dovendo rinunciare a de Ligt, vorrebbe solo una cifra cash tra gli 80 e i 100 milioni di euro. I primi tentativi dei londinesi, tentando di inserire Werner e Pulisic nella trattativa, non sono andati a buon fine, ma i ‘Blues’ hanno eletto il centrale tra gli obiettivi prioritari della sessione di trasferimenti e continuano a spingere. Il giornalista norvegese Andreas Korssund, storicamente vicino alle vicende di casa Chelsea, su Twitter ha spiegato come il dialogo tra i britannici e la Juventus siano in corso e come de Ligt, a sua volta, abbia manifestato apprezzamento per la destinazione. Al punto da comunicare alla dirigenza la sua volontà di raggiungere Londra già questa estate.