CM.IT | La Juventus si avvicina a Di Maria: ultimi dettagli da sistemare

Dopo le parole di Angel Di Maria, la lunghissima trattativa con la Juventus sta arrivando alla fase finale: parti al lavoro per chiudere

Adesso, forse, ci siamo davvero per Angel Di Maria alla Juventus. Una trattativa lunga, estenuante, che ha vissuto fasi altalenanti e che in questa calda domenica di giugno si avvicina alla fase finale, decisiva.

Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la Juventus e l’entourage del calciatore, che ha sempre spinto per la destinazione bianconera, sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli dell’affare prima della definitiva bianca. Non ci sentiamo di escludere colpi di scena, ma la trattativa procede spedita verso una felice risoluzione per la squadra bianconera, con l’allenatore Massimiliano Allegri pronto ad accogliere il ‘Fideo‘, considerato un giocatore fondamentale per la Juventus stagione 2022/2023.

Una trattativa che ha vissuto momenti complicati, alti e bassi, ma che, dopo i positivi incontri di Londra, in occasione della Finalissima tra Italia e Argentina (con Di Maria che è andato anche in gol), è sempre proseguita e non si è mai interrotta. Forti della volontà della Juventus e, come ribadito in più occasione, degli agenti di andare a dama. L’argentino, che ha intenzione di restare ancora un anno in Europa per giocarsi al meglio le proprie carte in vista del prossimo Mondiale in Qatar con l’Argentina di Scaloni prima di fare ritorno al Rosario Central, pare essersi convinto definitivamente ed è pronto a dare il via libera definitivo, dopo che tutti i dettagli saranno sistemati.

L’entourage di #DiMaria e la #Juventus stanno lavorando per sistemare gli ultimi dettagli prima della, si spera, definitiva fumata bianca @calciomercatoit #CMITmercato — Alessio Lento (@alessio_lento) June 26, 2022

Discorsi ancora in corso per quanto riguarda la durata dell’accordo, annuale secco o con opzione a favore del calciatore per un’ulteriore stagione, con ingaggio vicino agli 8 milioni di euro netti. Vi terremo aggiornati.