CM.IT | Di Maria-Juventus, l’affare è in bilico: le ultime

Angel Di Maria e la Juventus, un matrimonio che non s’ha da fare: El Fideo non ha ancora dato una risposta, i bianconeri pronti a guardare altrove

L’estenuante trattativa tra la Juventus e Angel Di Maria pare essere arrivata, finalmente, alla svolta finale. Il club bianconero ha colloquiato con l’entuorage del calciatore per diverse, lunghe settimane, senza arrivare all’accordo totale.

Come vi abbiamo ampiamente raccontato, la Juventus attendeva con fiducia la risposta di Di Maria all’ultima proposta presentata: un anno di contratto a 8 milioni di euro circa con opzione a favore del calciatore per un’ulteriore stagione. Un sì o un no atteso per settimane che non è, però, mai arrivato. E, stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, questa mancanza di chiarezza ha convinto la Juventus a pensare concretamente a giocatori alternativi al ‘Fideo’.

Il tiepido ottimismo dei giorni scorsi, si sta scontrando con la mancata risposta di #DiMaria alla proposta della #Juventus. La pista sta sfumando, i bianconeri intenzionati a non attendere ulteriormente ‘El Fideo’ @calciomercatoit #CMITmercato — Alessio Lento (@alessio_lento) June 23, 2022

La trattativa col 34enne esterno d’attacco argentino, tra sette giorni svincolato dal Paris Saint-Germain, è in bilico, le sensazioni sono negative e hanno preso il posto del cauto ottimismo palesato nei giorni scorsi, accentuato anche dalla spinta dell’entourage del calciatore verso la destinazione bianconera. Bisogna altresì dire che, allo stato attuale, stata comunicata ufficialmente alla Juventus alcuna risposta. Sullo sfondo restano il Barcellona e il clamoroso ritorno immediato al Rosario Central di Tevez, nonostante la volontà più volte espressa di giocare un altro anno in Europa in vista del Mondiale in Qatar dell’inverno prossimo.