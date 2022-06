Juventus, fatta per Suarez: annuncio in settimana

Il nome di Suarez è tornato caldo nell’ottica del mercato della Juventus, svolta importante per il ‘Pistolero’: annuncio a breve

Il mercato della Juventus non decolla e fa sorgere alcune perplessità in Allegri. Il tecnico livornese attende rinforzi importanti, ma per ora, nonostante le numerose trattative imbastite, lo sprint manca.

Il più vicino sembra Pogba, per il quale però bisogna attendere ancora un po’. Per il resto, tante situazioni da definire. Di Maria deve ancora dare una risposta definitiva, mentre Kostic spinge per il trasferimento in bianconero ma serve trovare la quadra con l’Eintracht. Per l’attacco, si attende l’arrivo in Europa dell’agente di Gabriel Jesus, ma un nome che è tornato caldo è quello del ‘Pistolero’ Luis Suarez. L’uruguaiano, dopo le note vicende di due anni fa, sarebbe questa volta acquistabile come extracomunitario ed è alla ricerca di una squadra dopo la fine del suo contratto con l’Atletico Madrid.

Suarez, firma e presentazione entro il fine settimana

Ma Luis Suarez sarebbe a un passo dal River Plate. Secondo quanto riportato da ‘Radio Mitre’ in Argentina, infatti, ci sarebbe l’accordo tra il giocatore e il club, che potrebbe portare alle firme e all’annuncio molto presto. Suarez sarebbe atteso in Argentina nel fine settimana per la firma del contratto, con la presentazione che avverrebbe subito dopo. Si tratterebbe, per lui, di una buona soluzione, in vista dei Mondiali di Qatar 2022, ai quali vorrebbe arrivare più in forma possibile.