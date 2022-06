Inter, porte girevoli in attacco: assalto dalla Premier League

L’Inter spinge per Dybala e Lukaku, in caso di arrivo di entrambi i nerazzurri dovranno fare posto: attaccante in uscita, c’è una inglese

Nei prossimi giorni, l’Inter potrebbe completare quella che senza dubbio è considerabile come una mini rivoluzione nella rosa nerazzurra. I vicecampioni d’Italia rilanciano la sfida e, come dichiarato da Marotta, vogliono arrivare a fine giugno con tutte le principali operazioni di mercato già definite.

Il sogno, lo abbiamo raccontato qui su Calciomercato.it, è quello del tridente pesante con Dybala e Lukaku ad aggiungersi a Lautaro Martinez. Situazione al momento ancora tutta in divenire, anche se si respira globalmente ottimismo. Per Dybala, serve un ultimo rilancio per arrivare alla fumata bianca. Nel frattempo, si avvicina il ritorno di Lukaku, che potrebbe avvenire in prestito per una cifra massima di 12 milioni di euro. E’ chiaro che però tali operazioni faranno sì che qualcun altro debba lasciare l’attacco. A parte Alexis Sanchez, per il quale si avvicina l’intesa per risolvere il contratto, in ballo ci sono Correa e Dzeko. Uno dei due, dovrà verosimilmente partire.

Inter, Correa fortemente indiziato per l’addio: nuova pretendente dall’Inghilterra

Per quanto riguarda Correa, Calciomercato.it vi ha raccontato dell’interessamento del Marsiglia, dove lo vuole Sampaoli. Il ‘Tucu’ non vorrebbe lasciare Milano e anche Inzaghi vorrebbe trattenere il suo pupillo, ma in caso di effettivo doppio arrivo di Dybala e Lukaku non ci sarebbero alternative. La ‘Gazzetta dello Sport’, in aggiunta, segnala il possibile inserimento del Newcastle, squadra ambiziosa, che ha denaro da spendere e che vuole scattare in avanti verso le posizioni nobili della Premier League.