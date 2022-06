CM.IT | Rivoluzione Inter in attacco: ecco il tridente pesante

Tante manovre in casa Inter. Il club nerazzurro è il più attivo in questi giorni: Marotta e Ausilio a lavoro, tra entrate e uscite

L’Inter sogna in grande. I nerazzurri hanno voglia di presentarsi con il super tridente pesante, Lukaku, Lautaro Martinez e Paulo Dybala.

E’ complicato ma non impossibile. Sull’argentino, ex Juventus, vi abbiamo dato gli ultimi aggiornamenti proprio in serata: l’affare non è chiuso ma l’Inter è ottimista.

Per quanto riguarda il belga si sta tratta con il Chelsea, con l’obiettivo di avere il giocatore in prestito. Possibile la chiusura a 12-15 milioni di euro. E’ evidente che per poter avere il tridente delle meraviglie, serviranno una serie di incastri: almeno un’altra cessione, oltre a quella programmata di Sanchez, tra Dzeko e Correa.

Al momento non si registra nulla di concreto per quanto riguarda l’argentino. Piace al Marsiglia e in Spagna ma servono almeno 25 milioni di euro per lasciarlo andare. Non si vuole fare minusvalenza

Calciomercato Inter, Dumfries a rischio: le scelte per l’esterno

Ma il calciomercato dell’Inter non si fermerà all’attacco. Il pezzo da 90 che verrà ceduto, sarà quasi certamente un difensore. A rischio c’è anche la posizione di Dumfries.

Con una sua partenza, i laterali ad arrivare sarebbero due: in questi giorni sono stati tanti gli agenti in sede. Oggi è toccato a quello di Udogie. Il giocatore dell’Udinese, messo nel mirino anche dalla Juventus, ha però il prezzo più alto. Sul taccuino di Marotta e Ausilio ci sono così pure Cambiaso e Bellanova.