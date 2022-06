CM.IT | Inter e Dybala, serve un altro rilancio: gli aggiornamenti

Le ultime novità sulla trattativa Inter-Dybala: si continua a trattare per arrivare alla fumata bianca il prima possibile

Tra l’Inter e Paulo Dybala si continua a trattare. L’accordo tra l’argentino e i nerazzurri, nonostante i contatti degli ultimi giorni, non è stato ancora raggiunto. La prima controproposta del club milanese è stata un rilancio sui bonus, ma non sulla parte fissa dello stipendio, che resta intorno ai 5.5 milioni di euro.

La nuova offerta non è sufficiente per la fumata bianca e la trattativa dovrà necessariamente prsoeguire nei prossimi giorni. L’agente Jorge Antun è a Milano, ma oggi non ci sono stati incontri con la dirigenza dell’Inter, che potrebbe fissare un nuovo summit a breve.

Dal club continua a filtrare ottimismo e volontà di chiudere l’affare in tempi brevi, mentre l’entourage della Joya è più cauto, non esclude l’inserimento di altre società straniere, ma resta disponibile a trovare un punto d’incontro. Serve un ritocco (importante) sulla parte fissa del salario e sulla raggiungibilità dei bonus: niente di impossibile per un Inter che corteggia l’argentino da ormai quasi un anno.