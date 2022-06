VIDEO CM.IT | Inter, l’agente di Udogie dopo l’incontro: “Ci riaggiorneremo”

L’Inter è nel vivo del suo calciomercato. I nerazzurri hanno incontrato l’agente di Udogie: ecco le sue parole all’uscita dalla sede

L’Inter si muove sul calciomercato, questi sono probabilmente i giorni più caldi. Continuano gli incontri nella sede nerazzurra, con la chiara intenzione di mettere a disposizione di Simone Inzaghi la rosa migliore possibile entro la fine di giugno.

Oggi è stata la volta di Stefano Antonelli, agente di Destiny Udogie, come vi abbiamo riportato nelle ultime ore. Il giovanissimo esterno è esploso nell’ultima stagione all’Udinese, mettendo a segno anche qualche gol importante. Abbina qualità e forza fisica, ha grandi prospettive e per questo anche la Juventus si è interessata al suo cartellino. L’Inter, in attesa della chiusura per Raoul Bellanova e di capire cosa succederà sul fronte Denzel Dumfries, va dunque oltre l’interesse per Udogie. Vediamo cosa è successo.

🎥 #Inter – Terminato l’incontro in sede con gli agenti di #Udogie: "Prima chiacchierata piacevole, ci riaggiorneremo. Se può andare all’Inter? Discorso da rivedere in futuro" 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/1GO4uWoIF1 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 14, 2022

Inter, le parole dell’agente di Udogie: “Primo incontro piacevole”

Intercettato anche dall’inviato di Calciomercato.it, Giorgio Musso, all’uscita dalla sede dell’Inter, Antonelli ha detto ai cronisti presenti: “E’ stato un primo incontro piacevole, ci riaggiorneremo. Udogie è una possibilità concreta per l’Inter? Abbiamo fatto una prima chiacchierata, è un discorso da rivedere in futuro“. Non resta che aspettare per capire le intenzioni dell’Inter. Di certo, Udogie è un calciatore che piace e verrà tenuto fortemente in considerazione, per il presente e soprattutto per il futuro.