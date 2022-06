L’Inter sfida la Juventus: incontro in sede con l’agente

Summit in sede Inter tra la dirigenza nerazzurra e l’agente di una delle rivelazioni della scorsa Serie A sui cui c’è anche la Juventus

L’Inter è uno dei club che più si sta muovendo sul calciomercato. A tal proposito, in questo momento è in sede l’agente di una delle rivelazioni della scorsa Serie A.

Parliamo di Destiny Udogie, laterale mancino in forza all’Udinese. L’incontro è utile al club per capire le cifre esatte e dunque la fattibilità o meno di una eventuale operazione. Operazione che possiamo definire complicata, visto che la società della famiglia Pozzo non intende privarsene a meno di una proposta importante. Si parla di minimo 20 milioni di euro, con l’Inter che valuta il suo profilo per il post Perisic, anche se ad oggi il nome più vicino è quello di Bellanova.

Calciomercato Inter, sfida a Juventus e Tottenham per Udogie

Il classe 2002 è un obiettivo già della Juventus, alla ricerca di un rinforzo giovane e forte per la corsia mancina. Negli ultimi giorni si sarebbe fatto avanti anche il Tottenham di Conte e Paratici.