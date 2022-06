CM.IT | Correa a rischio ‘taglio’ con Dybala-Lukaku: la verità sul Marsiglia

Correa è arrivato all’Inter l’estate scorsa per circa 30 milioni tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. La sua prima stagione in nerazzurro è stata deludente

Come Dzeko, col quale peraltro condivide lo stesso agente, anche Joaquin Correa è a rischio ‘taglio’ qualora Marotta riuscisse a riportare all’Inter Romelu Lukaku in aggiunta a Paulo Dybala. Il tridente ‘pesante’, comprensivo di Lautaro Martinez, costringerebbe infatti la società di viale della Liberazione a far fuori uno tra il bosniaco e l’argentino oltre a Sanchez, col quale si troverà un compromesso per la risoluzione con buonuscita.

Se per Dzeko è saltata fuori oggi la ‘suggestione’ Real Madrid, per Correa si registra invece già un interesse concreto da parte dell’Olympique Marsiglia. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la pista francese è molto ‘calda’ per il classe ’92 costato l’estate scorsa sui 30 milioni tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. L’OM del presidente Longoria, ex scout della Juventus, fa dunque sul serio per il numero 19 nerazzurro la cui prima (e ultima?) stagione a Milano è stata deludente (6 gol e 2 assist) anche a causa di problemi fisici.

Calciomercato Inter, Sampaoli vuole Correa al Marsiglia

Correa non vuole lasciare l’Inter dopo un solo anno e aver spinto tanto dodici mesi fa per raggiungerla, lo stesso Inzaghi non si separerebbe a cuor leggero da quello che è a tutti gli effetti un suo ‘pupillo’, tuttavia l’Inter non avrebbe alternative: via lui o Dzeko se riuscisse l’accoppiatta Dybala-Lukaku e per Lautaro Martinez non arrivassero offerte irrinunciabili. A spingere per l’operazione Correa-Marsiglia, fattibile volendo pure in prestito oneroso con riscatto obbligato a determinate condizioni, è soprattutto Jorge Sampaoli. Il 62enne allenatore della squadra transalpina, che giocherà la Champions il prossimo anno, ha già avuto il ‘Tucu’ alle sue dipendenze prima a Siviglia e poi nell’Albiceleste.