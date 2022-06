Altro che Juventus, per Dzeko la suggestione è clamorosa

L’Inter pensa ad un attacco completamente rivoluzionato: Dybala e Lukaku potrebbero mandare via Dzeko, clamorosa suggestione

E’ un attacco completamente rivoluzionato quello che l’Inter potrebbe presentare ai nastri di partenza della nuova stagione.

Come raccontato da Calciomercato.it, la società nerazzurra non esclude un tridente formato da Lautaro Martinez, Dybala e Lukaku. Una eventualità che passa inevitabilmente per le cessioni. Quella di Alexis Sanchez è data per scontata, anche se va sempre trovata una nuova destinazione, oltre ai vari passaggi economici.

Ma in partenza potrebbe finire anche Edin Dzeko: al di là dell’aspetto puramente tecnico, l’eventuale ritorno di Lukaku, insieme all’arrivo di Dybala, richiederebbe anche di liberare spazio nel monte ingaggi e l’addio del bosniaco potrebbe essere la soluzione. L’ex Roma è stato nuovamente accostato alla Juventus di recente, visto la stima di Allegri nei suoi confronti e i continui contatti degli anni scorsi. Ma ora emerge anche una nuova suggestione che porterebbe Dzeko in una big.

Calciomercato Inter, suggestione Real per Dzeko

E’ ‘Marca.com’ che parla di Edin Dzeko come del profilo ideale per il ruolo di vice Benzema. Il Real Madrid è da tempo alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo. Oltre al grande colpo, fallito con Mbappe, serve anche un calciatore che possa dare riposo al francese o magari giocarci insieme.

Nella rosa a disposizione di Ancelotti Jovic e Mariano Diaz sono dati in partenza e servirebbe quindi un centravanti che sia in grado di non far sentire eccessivamente l’assenza di Benzema. Un ruolo che Dzeko potrebbe ricoprire perfettamente: nonostante l’età, il bosniaco ha le caratteristiche tecniche e la giusta esperienza per non sentire il peso del ‘Bernabeu’. Solo una suggestione, al momento, quella lanciata da ‘marca.com’, ma chi sa che le strade del mercato non la facciano diventare qualcosa di più.