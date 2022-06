Guardiola e Spalletti lo spediscono alla Juve: maxi intreccio

Tre club italiani, due big di centrocampo e un intreccio con il Manchester City e non solo

La questione centrocampo accomuna tante big della Serie A. La Roma sta concentrando le sue forze soprattutto in mediana, oggi è arrivato Nemanja Matic nella capitale e i giallorossi non si fermeranno al serbo. Nel mirino c’è sempre Davide Frattesi, ma non solo. Anche il Napoli deve capire il futuro di alcuni calciatori come Demme e Zielinski, che pure ha già fatto sapere di voler restare. Allo stesso modo la Juventus, che dovrà rinforzare soprattutto la mediana e si prepara a riaccogliere Pogba.

Intanto può capitare che alcuni di questi tre club abbiano destini incrociati, con giocatori in comune nel mirino. Nei giorni scorsi è spuntato il nome di Ilkay Gundogan per la Juventus, soprattutto per il rapporto non più idilliaco con Guardiola e la voglia di giocare con continuità per conquistarsi il Mondiale. Il profilo del tedesco è stato rilanciato invece questa mattina anche per la Roma, dando così ufficialmente il via a un duello di mercato tra Mourinho e Allegri. Ma questo porta anche il Napoli a essere colpito in prima persona, almeno stando alle indiscrezioni che arrivano dalla Spagna.

Fabian Ruiz al Manchester City libera Gundogan per Juventus e Roma

Secondo ‘fichajes.net’, infatti, il Manchester City avrebbe individuato il sostituto di Gundogan in Fabian Ruiz, uno dei big del Napoli di Spalletti. Lo spagnolo è in scadenza 2023, il suo futuro è uno dei punti interrogativi più grandi in casa azzurra e in tutta la Serie A. Guardiola lo vorrebbe all’Etihad con De Laurentiis che sarebbe disposto a cederlo ora vista la situazione contrattuale. La stessa che ovviamente ha fatto accendere i radar anche di Real Madrid e Barcellona, magari con qualche contropartita, che insidiano il City. Al momento, però, il Manchester sembra ancora in pole per Fabian Ruiz, che ovviamente sarebbe perfetto per il gioco di Pep Guardiola. Già la nazionalità rappresenta una garanzia per il manager spagnolo. L’arrivo del centrocampista ora al Napoli al City sarebbe quindi la conferma dell’addio di Gundogan, libero di scegliere anche tra Juve e Roma.