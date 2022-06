Colpo Champions Roma: Mourinho in tackle sulla Juve

Matic non basta, Mourinho vuole per la sua Roma altri giocatori di spessore internazionale. Sfida alla Juventus per un big in scadenza fra un anno

Mourinho punta in alto ‘sognando’ per l’anno prossimo una Roma forse già competitiva per dar fastidio nella corsa allo Scudetto. E’ evidente che Matic, sbarcato stamane nella Capitale, non possa bastare ai giallorossi per un importante salto di qualità, motivo per cui il portoghese ambisce a mettere le mani su altri giocatori di spessore internazionale.

Uno di questi sembra sia Ilkay Gundogan, possibile partente dal Manchester City stando a indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra. Per ‘Leggo’ è lui il colpo Champions che lo ‘Special One’ ha chiesto ai Friedkin. L’operazione sull’asse Roma-Manchester è tutt’altro che impossibile visto che il 31enne tedesco è in scadenza fra un anno e il suo ingaggio di 7 milioni netti sarebbe ‘ammortizzabile’ con il famoso Decreto Crescita.

Calciomercato Roma, colpo Gundogan: Mourinho sfida la Juventus

Guardiola avrebbe quindi ‘scaricato’ Gundogan, autore nella scorsa stagione di ben 10 gol e 6 assist. Il classe ’90 è stato spesso il capitano del City, dando un contributo importante nella conquista della Premier da parte dei ‘Citizens’. Secondo diverse fonti inglesi, però, il suo ciclo a Manchester, dove è approdato per 27 milioni nell’estate 2016, è giunto agli sgoccioli. Per lui, quindi, Mourinho è pronto a sfidare la Juventus e grandi club stranieri garantendogli assoluta centralità nel progetto sportivo giallorosso.