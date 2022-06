Pogba più un altro top, la Juve non si ferma: ha discusso con Guardiola

Altra pista prestigiosissima per il centrocampo della Juventus: rapporto teso con Guardiola

La Juventus è pronta a sprintare sul mercato con i colpi più importanti per la rosa di Allegri. Sono giorni decisivi per il futuro prossimo e le strategie bianconere, a partire dalla trattativa per Angel Di Maria. Per l’argentino le prossime 48 ore definiranno la sua nuova squadra, che può essere la Juve o anche il Barcellona.

Ma Agnelli e Cherubini sanno di dover rinforzare anche gli altri reparti, dalla difesa al centrocampo. Non a caso l’altro nome forte è quello di Paul Pogba, che lascerà il Manchester United a zero ed è pronto a tornare a Torino. Anche per lui saranno giorni fondamentali e le parti stanno cercando l’accordo economico. Ma al momento la Juve è in pole rispetto a tutte le altre concorrenti, più che altro il PSG che però non ha affondato il colpo. Ma i bianconeri potrebbero non fermarsi al ‘polpo’ per la mediana e ora spunta un’altra pista decisamente prestigiosa. E che viene anche da Manchester, stavolta sponda City.

La Juventus interessata a Gundogan, ma il Barcellona fa paura

Il nome è quello di Ilkay Gundogan, centrocampista della nazionale tedesca e del City di Guardiola. L’ex Dortmund ha un contratto in scadenza nel 2023, quasi 32 anni e il suo costo non può essere eccessivo. Soprattutto guardando le ultime partite, che per Gundogan sono state una delusione. Il manager spagnolo lo aveva nominato vice-capitano, ma nella parte finale della stagione lo ha impiegato pochissimo. Lo stesso giocatore aveva confessato la sua amarezza per non aver giocato mai da titolare nella doppia sfida col Real Madrid. Gundogan sa che questo può essere il momento giusto per lasciare Manchester, soprattutto nell’anno che porta al Mondiale, obiettivo primario nella sua testa.

Secondo la ‘Bild’, il più importante quotidiano sportivo in Germania, rilancia proprio l’interesse della Juventus per la situazione di Gundogan che resta quindi un nome da tenere d’occhio. A preoccupare però è la concorrenza del Barcellona, l’altra squadra ad aver messo gli occhi su di lui. E il tedesco non ha mai nascosto di sognare di giocare con i blaugrana. Il mediano del City guadagna più di 7 milioni a stagione, sarebbe comunque un affare impegnativo anche da quel punto di vista. Ma la caratura del giocatore non è in dubbio e lo dimostrano anche gli 8 gol in campionato in 27 presenze, da centrocampista.