Il Milan rilancia su Gabriel Jesus, spunta la data decisiva

Il Milan attivissimo sul mercato anche per l’attacco, dopo Origi si punta Gabriel Jesus: conferme sul brasiliano, novità importanti in arrivo

Lo scudetto appena conquistato e la nuova proprietà in ingresso per il Milan sono punti di partenza e non punti di arrivo, nei pensieri del club rossonero. Il Diavolo è intenzionato a costruirsi un futuro importante e per farlo parte da un mercato estivo che si spera ricco di soddisfazioni.

Origi sta arrivando a parametro zero, dopo l’addio ufficiale al Liverpool. Il prossimo potrebbe essere Renato Sanches, per il quale i contatti positivi proseguono e presto potrebbe arrivare la fumata bianca. Sempre con il Lille, presentata anche l’offerta ufficiale per Botman, ma occhio al Newcastle. Intanto, per il reparto avanzato, il Milan monitora la situazione per Zaniolo, anche se l’affare può decollare solo a particolari condizioni. E non è finita qui: arrivano conferme sull’interessamento concreto per Gabriel Jesus, che Calciomercato.it vi aveva anticipato già il mese scorso.

Milan, la decisione di Gabriel Jesus: l’annuncio del brasiliano

I rossoneri rilanciano per l’attaccante brasiliano, stando a quanto riportato in Inghilterra da ’90min.com’. Il giocatore è impegnato con la propria nazionale e deve ancora dare una risposta definitiva sul rinnovo di contratto proposto dal Manchester City. Avrebbe fatto sapere, all’attuale club e anche agli altri interessati – non solo il Milan, ma anche Arsenal, Chelsea, Real Madrid e Juventus, sebbene i bianconeri si siano defilati – che prenderà una decisione la prossima settimana, quando tornerà dal Brasile.