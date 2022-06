CM.IT | Milan, Zaniolo solo a due condizioni. Florenzi in pressing

Il nome di Zaniolo piace molto al Milan, ma per il talento della Roma non mancano le difficoltà: le ultime di Calciomercato.it

Due le certezze. La prima: la Roma è pronta a privarsi di Zaniolo, in cambio di offerte sui 50 milioni. La seconda: nonostante il forte legame con la piazza giallorossa, il fantasista è attratto da una nuova esperienza.

Dove? E qui sorgono i problemi. Sì, perché il Milan, stando a quanto risulta a Calciomercato.it, al momento non ha intenzione di andare incontro alle richieste di Tiago Pinto. Né di mettere sul piatto una cifra cash superiore ai 25 milioni di euro. L’unica strada percorribile è quella di un prestito oneroso alto (intorno ai 15 milioni) con obbligo di riscatto (20) o, altra opzione, sempre un leasing con l’inserimento di una nuova contropartita (scartati al momento Rebic e Saelemaekers). Di certo, Zaniolo a Milano troverebbe uno sponsor d’eccezione come Alessandro Florenzi. I due sono in ottimi rapporti e si sentono spesso, per questo l’esterno sta caldeggiando l’arrivo del suo ex compagno. Nel frattempo, come previsto, si avvicina proprio la conferma definitiva del laterale: Roma e Milan sono ad un passo dall’accordo per il riscatto sui 2,5 milioni di euro.

Zaniolo, sullo sfondo c’è sempre la Juventus

Tornando a Zaniolo, c’è chi non esclude dei nuovi contatti con la Juventus, sfruttando le lungaggini legate al passaggio di proprietà rossonero e ai rinnovi di Maldini e Massara. Magari verso la fine del calciomercato o quando potrebbero crearsi delle nuove opportunità. Adesso no, Zaniolo non è una priorità: Allegri è concentrato solo su Di Maria e Kostic per la batteria degli esterni, aspettando il ritorno di Federico Chiesa.