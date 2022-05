CM.IT | Tre opzioni per Zaniolo. E il Milan osserva attentamente

Continua a tenere banco la questione legata al futuro di Nicolò Zaniolo, talento della Roma e della Nazionale Italiana: ecco le ultime

Dopo un periodo di appannamento e di riposo, forzato anche da alcuni problemi fisici che lo hanno condizionato, Nicolò Zaniolo si è ripreso la Roma e la fiducia dell’allenatore José Mourinho.

Titolare nell’importantissimo doppio confronto nella semifinale di Conference League contro il Leicester, che ha consentito ai giallorossi di approdare alla finale di Tirana, in Albania, dove affronterà gli olandesi del Feyenoord, il suo nome continua a riempire le pagine dei giornali e del web per quanto riguarda il calciomercato. Nei mesi scorsi, soprattutto dopo l’annuncio dell’addio di Paulo Dybala, si è parlato con grande insistenza di un ritorno di fiamma della Juventus, da sempre interessata al 22enne calciatore.

La trattativa per l’eventuale prolungamento del contratto con la Roma, attualmente in scadenza nel 2024, non è mai partita, a parte qualche contatto informale avvenuto tra le parti. Come vi abbiamo raccontato nei mesi scorsi, questo aspetto non rappresenta una priorità, allo stato attuale, per il club capitolino che, nel frattempo, si sta muovendo per Paulo Dybala: notizia della quale parliamo da alcune settimane sulla nostra CMIT TV.

Zaniolo e le tre opzioni sul tavolo: gli aggiornamenti

In attesa di capire come finirà la stagione, si continua a discutere di quello che sarà il futuro di Zaniolo. E, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, le opzioni sul tavolo continuano ad essere tre: cessione nella prossima sessione di mercato, con la Roma che farebbe volentieri una ricca plusvalenza da 50 milioni di euro, prolungamento del contratto, con accordo che andrebbe trovato su cifre importanti, permanenza in giallorosso senza rinnovo, con tutte le implicazioni del caso.

In ogni caso, oltre alla Juventus, riflettori accesi anche sul Milan. I rossoneri, che seguono anche la pista Berardi del Sassuolo, sono molto interessati all’ex Inter e monitorano attentamente la situazione, con l’ingresso della nuova società che potrebbe portare ad investimenti sostanziosi per rinforzare la squadra a disposizione dell’allenatore Stefano Pioli. Adesso, tutta l’attenzione è concentrata sul finale di stagione. Poi, si dovrà necessariamente parlare anche di altro.