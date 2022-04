CMIT TV | Svolta decisiva per Dybala: “L’ha confermato la famiglia”

Il futuro di Paulo Dybala è in bilico, arrivano novità importante sul destino dell’argentino. Ora arriva anche la conferma da parte della famiglia

Paulo Dybala ha mostrato tutto il suo talento in Serie A e su questo in pochi possono eccepire. Intanto, l’addio alla Juve è ormai ricetta vecchia con diversi club pronti ad approfittarne a parametro zero.

Si parla sempre di più di Inter per il futuro dell’argentino, ma non è l’unica pista che bisogna seguire sul calciomercato. La Joya, infatti, è un grande obiettivo della Roma di José Mourinho. Lo riporta con convinzione l’opinionista e speaker radiofonico Enrico Camelio, ai microfoni della CMIT TV, confermando le informazioni di qualche giorno fa: “Dybala-Roma, abbiamo avuto conferme della famiglia. Anche Pruzzo ha detto di saperlo da due mesi, ma che aveva fatto silenzio. La famiglia ha confermato la trattativa, vediamo. Giustamente, ci sono più tavoli: se continuano a chiedere cifre allucinanti di commissioni, rischiano di restare a spasso. Parlo delle commissioni, sul contratto invece non ci sono problemi”.

Dybala-Roma e non solo: occhio al futuro di Conte e Acerbi

Enrico Camelio fa il punto anche sul destino di Francesco Acerbi e Antonio Conte: “Acerbi-Inter? E’ un affare che c’è, ha chiesto la cessione, è una notizia di diverso tempo fa. Zaniolo-Juve? Ancora no. Conte va al Psg? No. Non ha nessuna clausola per liberarsi dal Tottenham. Se vuole, va via comunque, come ha fatto con l’Inter, ma non c’è nessuna clausola per un team straniero”.