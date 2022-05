CMIT TV | Dybala-Inter, annuncio in diretta: “Ha già firmato”

Paulo Dybala potrebbe presto unirsi all’Inter, dopo l’addio alla Juventus. L’annuncio è arrivato direttamente in diretta

Ci sono matrimoni che nel calcio fanno fatica a celebrarsi, per poi arrivare all’improvviso e non per pochi intimi. Uno di questi potrebbe essere quello tra Paulo Dybala e l’Inter.

I nerazzurri seguivano la Joya fin dai tempi in cui illuminava con la sua qualità in patria, prima dell’arrivo a Palermo. Poi sappiamo tutti com’è andata. Ma le condizioni per il suo arrivo in nerazzurro potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, dopo il mancato rinnovo di contratto con la Juve. Il corteggiamento di Beppe Marotta, uno che su di lui ha puntato forte e che è suo grande estimatore va avanti, ma intanto c’è chi è già convinto che l’affare si farà.

Dybala all’Inter: Bergomi chiaro sulla chiusura dell’affare

A parlare della possibile conclusione della trattativa è stato Fabio Bergomi ai microfoni della CMIT TV. In diretta, lo youtuber interista ha detto chiaramente: “Non dimentichiamo che Dybala potrebbe venire all’Inter, perché da quello che trasuda dal calciomercato, non c’è stato un grande interesse sul calciatore a quelle cifre. La Juve ha provato a inserirlo nella trattativa Lukaku, poi a darlo al Tottenham”. Poi l’annuncio: “Non credo vada alla Roma, credo abbia firmato con l’Inter. Dopo la Coppa Italia capiremo tante cose. Comunque, ripeto, non credo Dybala abbia avuto questo grandissimo mercato. Credo l’obiettivo dell’Inter sia prendere Dybala senza cedere Lautaro Martinez, altrimenti è un’operazione senza senso”.