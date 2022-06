ULTIME CM.IT – Milan, contatti positivi per Renato Sanches: fumata bianca in arrivo

Il Milan avanza anche per Renato Sanches, i rossoneri si avvicinano al centrocampista portoghese, le ultime della redazione di CM.IT

Milan caldissimo sul mercato in questi giorni. Come raccontato dalla nostra redazione, i rossoneri sono allo sprint per Noa Lang, che può arrivare dal Bruges per 20 milioni più tre di bonus. E proseguono anche i contatti con il Lille, presto l’offerta ufficiale per Botman, per il quale si potrebbe chiudere intorno ai 35 milioni.

Con i francesi, proseguono anche i contatti per Renato Sanches. Sviluppi positivi negli ultimi giorni per quanto concerne il centrocampista portoghese, stando a quanto appreso da Calciomercato.it, per il quale potrebbe anche esserci una ulteriore e definitiva accelerazione che lo porterebbe a essere il secondo colpo, di fatto, dopo Origi. Il Milan intenderebbe spendere non oltre i 15-18 milioni di euro per il lusitano, in considerazione del suo contratto in scadenza a giugno 2023, la quadra potrebbe essere trovata presto.