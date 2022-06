ESCLUSIVO | Milan, sprint finale per Noa Lang: le cifre dell’affare

Il Milan non scherza e continua l’opera di rafforzamento della squadra. I rossoneri si avvicinano a chiudere il colpo Noa Lang, ecco le cifre

Il Milan ha cucito lo scudetto sul petto dopo un finale di stagione da urlo. Un vero e proprio sprint che, dopo il fallimento dell’Inter a Bologna, non ha più dato la possibilità ai nerazzurri di tornare in corsa.

E se si parla di sprint in questo periodo si pensa al ciclismo e ovviamente al calciomercato. Proprio in tal senso, i rossoneri sono vicini a chiudere un colpo che sarebbe fondamentale per garantire a Stefano Pioli un’alternativa di livello sulla trequarti. Stiamo parlando di Noa Lang. Si tratta di un classe 1999 che milita nel Club Bruges e che fa di tecnica, gol e assist il suo pane quotidiano. Insieme a un po’ di sfrontatezza, in campo e fuori. Un colpo che serve ai rossoneri, che da tempo fiutano l’affare, come vi abbiamo raccontato anche negli scorsi giorni. E ora siamo arrivati ai passaggi decisivi.

Il Milan allo sprint finale per Noa Lang

C’è ancora da stendere lo sprint finale, un po’ di pazienza ma ci siamo. Secondo quanto risulta a Calciomercato.it, Noa Lang potrebbe diventare presto un nuovo calciatore del Milan e possiamo spingerci oltre parlando di cifre. Al Club Bruges andrebbero 20 milioni più tre di bonus e al calciatore 2,8 più bonus. La prossima settimana potrebbe essere particolarmente importante per l’affare con il Milan. Un po’ di cautela, dunque, per vedere Noa Lang al Milan, ma ci siamo: dopo lo scudetto i rossoneri sono pronti a regalarsi un calciatore di qualità e talento, proprio quello che serve a Pioli e quello che vuole Paolo Maldini.