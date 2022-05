ESCLUSIVO | Milan, Noa Lang il ‘regalo’ Scudetto per Pioli: i dettagli

Noa Lang ha vinto per la seconda volta consecutiva la Jupiler Pro League con il Club Brugge. Di 9 gol e 15 assist il suo bottino stagionale

Noa Lang. Può essere lui il ‘regalo’ Scudetto che il Milan farebbe a se stesso, ma soprattutto a Pioli e ai suoi tifosi. L’esterno olandese piace da tempo e, stando alle ultime informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, Maldini e Massara hanno dato un’accelarata all’operazione col Club Brugge programmando un incontro a breve con l’agente dell’ex Ajax.

Il Milan intende rinforzare la carente fascia destra e, viste anche le difficoltà per Asensio, sembra aver individuato nel classe ’99 il profilo ideale. Noa Lang è al Brugge dal 2020 e in scadenza a giugno 2025, coi nerazzurri ha vinto due campionati consecutivi e una Supercoppa, giocando su livelli altissimi anche in Champions League.

Calciomercato Milan, sprint Noa Lang: col Brugge possibile intesa sui 25 milioni di euro

Il Milan lo segue da tempo con grande attenzione e con il Brugge potrebbero trovare una quadra sui 25 milioni di euro, mentre per il 22enne – autore di 9 gol e 15 assist nell’annata che si è appena conclusa – intesa possibile sulla base di un contratto da 3 milioni a stagione. A proposito di olandesi scuola Ajax, il Milan è sempre vicino alla definizione dell’operazione Botman con il Lille – il Newcastle, però, non demorde – un rinforzo di assoluto spessore per un reparto arretrato già tra i più forti in circolazione grazie anche l’esplosione di Kalulu.