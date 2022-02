CM.IT | Calciomercato Milan, Noa Lang sempre nel mirino: le ultime

Noa Lang si sta confermando ad altissimi livelli con la maglia del Bruges. Nella stagione in corso il talento olandese ha realizzato 8 gol e fornito 12 assist

Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, il Milan continua a seguire con attenzione Noa Lang. I contatti sono costanti per il talento olandese, anche nella stagione in corso confermatosi ad alti livelli: 8 i gol realizzati, ben 12 gli assist.

Esterno, trequartista e all’occorrenza anche prima punta, Noa Lang sarebbe il profilo perfetto per la squadra di Pioli che, con la vittoria del derby, ha accorciato a -1 il distacco dall’Inter (i nerazzurri hanno una gara in meno) capolista.

Non è un caso, quindi, che il classe ’99 piaccia molto alla dirigenza milanista. Il suo contratto col Brugge, bravo a credere in lui a differenza dell’Ajax che se l’è fatto sfuggire per appena 6 milioni, ha giugno 2025 come data di scadenza. Questo, ma non solo, spinge la società belga a chiedere una cifra importante per il cartellino.

Calciomercato Milan, Noa Lang piace ma costa tanto

“Noa Lang non è a buon mercato“, ha detto una fonte a CM.IT a proposito del prezzo del 22enne di Capelle aan de IJssel. La richiesta tocca se non supera i 25-30 milioni di euro, il che rende complicato il suo eventuale trasferimento in rossonero.

Ricordiamo che Maldini e Massara dovranno già spendere una cifra di rilievo per il difensore – con il connazionale di Noa Lang, Sven Botman, in cima alla lista – e per il centrocampista in caso di partenza (ad oggi molto probabile) di Franck Kessie. Senza dimenticare il possibile investimento per l’erede di Ibrahimovic.