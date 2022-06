CM.IT | Botman, attesa offerta ufficiale del Milan: i dettagli

Newcastle sempre in pressing, ma al momento Botman continua a volere il Milan. Il presidente del Lille continua a volere 40 milioni di euro

Non solo Noa Lang, il Milan è intenzionato a rinforzare anche la difesa. In cima ai desideri di Maldini e Massara c’è sempre Sven Botman. A tal proposito, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it a breve è attesa una nuova proposta ufficiale da parte del club rossonero, fresco di cambio di proprietà con il passaggio da Elliott a Red Bird.

Il Milan si sente forte dell’accordo raggiunto da tempo col classe 2000 sulla base di un contratto quinquennale da circa 3 milioni di euro a stagione. Ma per il cartellino va sempre abbattuto il muro del Lille, il presidente Letang è un osso duro e continua a chiedere 40 milioni di euro. Fonti vicine alla trattativa sostengono che intorno ai 35 si possa trovare una quadra.

Calciomercato Milan, Botman ‘forza’ la mano e il Newcastle non molla

I rossoneri sono poi insidiati dal Newcastle, che da mesi non molla di un centimetro nonostante sia a conoscenza della scelta dell’ex Ajax. Se per qualche motivo il Milan dovesse mollare, i ‘Magpies’ del fondo Pif sarebbero pronti a sferrare l’assalto decisivo. Va detto che anche loro, almeno fin qui, non si sono mai spinti fino ai 40 milioni chiesti dal club transalpino. Nei prossimi giorni, con la nuova proposta del Milan, se ne saprà di più sul fronte Botman il quale ieri è uscito allo scoperto annunciando il suo addio al Lille. Un modo per ‘forzare’ la mano e invitare il Lille a raggiungere un accordo con Maldini e soci.