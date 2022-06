CMIT | Botman, c’è l’offerta ufficiale del Milan: tutti i dettagli

Per Botman il Milan tratta direttamente con la proprietà del Lille. Sfida a due con il Newcastle, avendo in tasca l’accordo col difensore

Era attesa a breve ed è arrivata l’offerta ufficiale del Milan per Sven Botman. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, la proposta dei rossoneri raggiungerebbe i 32/33 milioni di euro bonus inclusi.

Il Milan, dunque, non molla il centrale olandese con cui c’è da mesi un accordo totale (dovrebbe fare solo le visite mediche) sulla base di un contratto di cinque anni da 3 milioni di euro netti a stagione. La trattativa, stando a quanto appreso ulteriormente da CM.IT, è direttamente con la proprietà del Lille, come noto in ottimi rapporti con Elliott, viste le difficoltà riscontrate nei colloqui con Letang.

Il presidente del club transalpino è un osso duro e continua a volere 40 milioni di euro, se fosse per lui il classe 2000 andrebbe al Newcastle che mette sul tavolo qualcosa in più sul piano economico non avendo però l’ok del ragazzo scuola Ajax. Per Botman si registra anche l’interesse di Tottenham, Manchester United e Psg, ma finora nessuno di questi tre club ha compiuto passi concreti, per questo motivo la sfida per il suo cartellino resta a due tra il Milan e il Newcastle.