A caccia di un bomber di caratura internazionale, il Milan fa sul serio per Gabriel Jesus del Manchester City, seguito anche dalla Juve

Sono in tanti in Europa a sognare Gabriel Jesus. In questo momento, l’Arsenal è in vantaggio rispetto a tutte le antagoniste nella corsa all’attaccante brasiliano. I Gunners possono offrire anche più degli altri club e si sono mossi con un buon vantaggio. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, dei margini di manovra per due squadre italiane ancora ci sono. Sfruttando i benefici del Decreto Crescita, infatti, ci sono due club che possono andare oltre la già avvenuta richiesta di informazioni.

Il Milan e la Juventus hanno preso informazioni attraverso l’entourage del calciatore. I rossoneri sono particolarmente interessati e sempre questa settimana è atteso un nuovo possibile contatto tra le parti per comprendere i margini di una trattativa che ora è complessa. Uno sforzo economico e la centralità nel progetto potrebbero, però, convincere Gabriel Jesus ad accettare il Milan. Più sfumata, al momento, la posizione della Juve che pure si è interessata al giocatore in uscita dal Manchester City.

Calciomercato Milan, non solo Juve: concorrenza straniera per Jesus

Nonostante ciò, i rossoneri non possono certo dormire sonni tranquilli dal punto di vista della concorrenza. L’acquisto di Haaland da parte del City ha messo in moto una rete di contatti e sondaggi a livello internazionale. Fortemente voluto da Pep Guardiola, l’ex attaccante del Palmeiras è finito nei radar di altri club europei, pronti ad un profondo restyling offensivo la prossima estate. Tra questi, secondo le informazioni in nostro possesso, ci sono anche Atletico Madrid, Newcastle, Barcellona e Bayern Monaco. Anche se per catalani e bavaresi sarà decisivo l’epilogo dell’affaire Lewandowski.