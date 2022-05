UFFICIALE D’Amico all’Atalanta: confermata anticipazione CM.IT

Tony D’Amico sarà il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta: lo rende noto il club bergamasco con un comunicato ufficiale

Prosegue il valzer dei direttori sportivi. Dopo l’addio di Sartori all’Atalanta – approdato al Bologna -, il club bergamasco ha ufficializzato l’arrivo al suo posto dell’ex Verona Tony D’Amico. Come anticipato su Calciomercato.it, il passaggio di D’Amico ai nerazzurri era nell’aria da tempo e l’uscita di Sartori ha concretizzato il tutto.

Sempre sulle nostre pagine, inoltre, vi avevamo raccontato che la trattativa aveva vissuto una fase di stand by, legata al futuro di Igor Tudor, il quale adesso è in pole per la panchina del Bologna nel caso dovesse terminare il ciclo targato Mihajlovic come sembra.

Atalanta, UFFICIALE: D’Amico è il nuovo Ds

Di seguito il comunicato ufficiale dell’Atalanta su D’Amico: “Atalanta BC è lieta di comunicare – si legge – , a decorrere dal 1 luglio 2022, l’inserimento all’interno del proprio organigramma societaria di Tony D’Amico in qualità di Direttore Sportivo”. Il club orobico, poi, specifica che “D’Amico, a Bergamo, proseguirà il lavoro di scouting che in questi anni ha caratterizzato la nostra Società e ha consentito un’importante crescita in termini sportivi”.