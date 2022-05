ESCLUSIVO, Tudor in pole per il Bologna: tutti i dettagli

Igor Tudor, attualmente allenatore del Verona, può prendere il posto di Mihajlovic sulla panchina del Bologna: le ultime informazioni ESCLUSIVE di Calciomercato.it

Il campionato non è ancora finito, ma i club sono già al lavoro per quella che sarà la prossima stagione. Oltre al valzer dei direttori sportivi, anche alcune panchine del centro della classifica potrebbero veder cambiare i loro protagonisti.

In questo caso parliamo più precisamente delle situazioni di Verona e Bologna. Secondo le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it infatti, Igor Tudor, tecnico del club scaligero, è il più serio candidato per salire in carica proprio al posto di Sinisa Mihajlovic, attualmente alla guida della squadra felsinea.

Da Udine a Verona: il percorso di Tudor in panchina

In questa stagione alla guida del Verona, quasi per intero visto che è subentrato dopo pochissime giornate ad Eusebio Di Francesco, Tudor si è messo in grande mostra raggiungendo una salvezza tranquillissima e accarezzando, andandoci molto ma molto vicino, il sogno di ritagliarsi un posto in Europa per la prossima annata. Ora può esserci il Bologna nel futuro dell’ex giocatore della Juventus per quella che sarebbe una nuovissima esperienza dopo le avventure con i colori dell’Udinese, come vice di Pirlo alla Vecchia Signora e quest’ultima al Verona.