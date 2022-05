Verona, addio UFFICIALE: confermata anticipazione CM.IT

Il Verona dice addio a un elemento molto importante, il comunicato degli scaligeri conferma le anticipazioni della redazione di CM.IT

Quella che il Verona ha appena concluso è stata una stagione molto positiva, con il nono posto in classifica a 53 punti. Ma ci sono diversi protagonisti tra i gialloblu’ che si preparano a salutare, con gli scaligeri attesi a un nuovo ciclo.

Calciomercato.it aveva anticipato l’addio del ds Tony D’Amico, che dovrebbe accasarsi all’Atalanta. Arriva intanto la conferma della sua separazione dal Verona, con il comunicato ufficiale appena diffuso dalla società veneta: “L’Hellas Verona FC comunica l’interruzione consensuale del rapporto professionale con il Direttore Sportivo Tony D’Amico dopo sei anni di intensa e proficua collaborazione. Il Presidente Maurizio Setti, in primis, e tutto Hellas Verona FC lo ringraziano sentitamente per aver messo a disposizione del Club non solo le sue grandi capacità e competenze, ma anche un’encomiabile dedizione al lavoro volta dapprima alla crescita e poi al consolidamento dell’area sportiva. Il Direttore Tony D’Amico esprime profonda gratitudine a tutto il Club, ma in modo particolare al Presidente Maurizio Setti per la fiducia che gli è stata riconosciuta”. Pronto a salutare anche il tecnico Tudor, per il quale c’è l’opzione Galatasaray.