UFFICIALE Sartori lascia l’Atalanta: confermata la notizia di CM.IT

E’ ufficialmente finita l’Era Sartori all’Atalanta: il Ds ripartirà dal Bologna

Dopo otto anni si conclude l’avventura di Giovanni Sartori a capo dell’area sportiva dell’Atalanta. La notizia era nell’aria da tempo, come svelato lo scorso 26 aprile da Calciomercato.it, ma oggi – dopo l’annuncio su D’Amico, il suo successore – è stata ufficializzata dal club orobico.

“Atalanta Bergamasca Calcio ed il Responsabile dell’Area Tecnica Giovanni Sartori, dopo otto intense stagioni vissute insieme, hanno consensualmente deciso di separarsi per intraprendere nuovi percorsi sportivi che possano rappresentare, per entrambi, ulteriore motivo di crescita – recita il comunicato dell’Atalanta – Sartori, arrivato a Bergamo ad agosto del 2014, ha contribuito attivamente al rafforzamento della prima squadra, consentendo il raggiungimento di importanti traguardi a livello nazionale ed europeo. Con competenza e sensibilità, Sartori ha saputo farsi apprezzare non solo come dirigente ma anche come uomo. Tutta la famiglia Atalanta augura a Giovanni Sartori i migliori successi personali e professionali”.

Sartori è stato uno dei grandi artefici degli straordinari risultati dell’Atalanta negli ultimi anni. La nuova avventura del 65enne di Lodi, da tempo in rapporti non idilliaci con Gian Piero Gasperini, sarà a tinte rossoblu del Bologna.