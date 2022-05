UFFICIALE | Arriva l’ok alla cessione: la Juventus fa festa

Novità importanti sulla cessione societaria, arriva l’annuncio ufficiale che può fare il gioco della Juventus: le ultime

E’ una Juventus attesa senza dubbio a un mercato importante, dopo la stagione deludente appena trascorsa, e i bianconeri sono già massicciamente all’opera per rivoluzionare la squadra e invertire la tendenza degli ultimi due campionati. Come Calciomercato.it vi sta raccontando, il club piemontese lavora su più tavoli, tentando di mettere a segno rapidamente operazioni importanti.

C’è sempre più fiducia per il ritorno di Paul Pogba, che rappresenterebbe un colpo fondamentale per il centrocampo. Ma come noto, non c’è solo il francese a occupare i pensieri della dirigenza. La Juventus insiste per Di Maria e l’inserimento del Barcellona al momento non preoccupa, prendono poi piede anche altre piste. Si valuta l’ipotesi Kostic, per il quale la Juventus potrebbe accelerare nelle prossime settimane. A Torino, insomma, si sogna un mercato grandi firme. Con un altro nome che, stando alle ultime notizie, può avvicinarsi ulteriormente.

Jorginho più vicino alla Juventus, l’annuncio UFFICIALE sulla cessione del Chelsea

La Juventus, come raccontato dalla nostra redazione, sta spingendo anche per Jorginho. Il club è sicuro di avere in tasca il ‘sì’ del giocatore, bisognerà a questo punto trovare l’accordo con il Chelsea. Che ormai è a un passo dalla cessione societaria. In Inghilterra, stamani, il segretario di Stato per le politiche sportive Nadine Dorries ha annunciato che il Governo britannico ha dato il via libera a una licenza per la cessione. Dunque, via libera all’acquisto del club da parte dell’investitore statunitense Todd Boehly. Nei prossimi giorni, il tutto dovrebbe essere formalizzato, con le cifre dell’operazione note già da qualche settimana (4,25 miliardi di sterline). A quel punto, gli scenari di mercato per i ‘Blues’, in entrata e in uscita, potranno svilupparsi compiutamente. E la Juventus avrà un interlocutore reale per provare a chiudere l’affare Jorginho.